La 8e édition des Ateliers de l’Atlas du 30 novembre au 4 décembre à Marrakech

La 8e édition des Ateliers de l’Atlas se tiendra à Marrakech du 30 novembre au 4 décembre 2025.

Cristian Mungiu, parrain de la 8ᵉ édition des Ateliers de l’Atlas

Le grand réalisateur roumain Cristian Mungiu, figure majeure du cinéma d’auteur contemporain et lauréat de la Palme d’or du Festival de Cannes 2007 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, sera le parrain de la 8ᵉ édition des Ateliers de l’Atlas.

Réalisateur, scénariste et producteur, il s’est imposé comme l’une des voix les plus respectées du cinéma européen avec Au-delà des collines, Baccalauréat et R.M.N. Ce choix s’inscrit dans la continuité de la ligne artistique des Ateliers : Cristian Mungiu incarne un cinéma d’exigence, de précision et d’humanité, en parfaite résonance avec l’esprit d’accompagnement et de dialogue porté par le Festival.

« Je suis très heureux de revenir à Marrakech, un festival dynamique qui, grâce au pouvoir du cinéma, promeut et unit des individus venus des quatre coins du monde. J’accepte avec plaisir le rôle de parrain des Ateliers de l’Atlas 2025, en espérant que les cinéastes que je vais rencontrer, et moi-même, aurons beaucoup à apprendre de ce rendez-vous. J’ai l’intime conviction que le cinéma est un outil formidable pour explorer la réalité et découvrir l’Autre, au-delà des stéréotypes, et que nous devrions l’utiliser pour nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur les différences d’opinion que nous pouvons avoir », a déclaré Cristian Mungiu.

Les Ateliers de l’Atlas, cœur battant d’Atlas Programs

Créés en 2018, les Ateliers de l’Atlas forment le cœur d’Atlas Programs, la bannière qui réunit aujourd’hui l’ensemble des initiatives professionnelles du Festival International du Film de Marrakech. À travers cette appellation, le Festival renforce la cohérence de son action et affirme sa volonté de soutenir la vitalité artistique de la nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains, à chaque étape de création et de diffusion de leurs œuvres. Reconnue pour la qualité et la constance de ses initiatives, la plateforme Industrie du Festival poursuit cette année l’élargissement de ses programmes d’accompagnement en s’appuyant sur les synergies d’Atlas Programs.

De nouveaux rendez-vous et des dispositifs élargis

Lancé en 2023, le dispositif Atlas Distribution Awards, destiné à encourager la circulation des films dans le monde arabe et en Afrique, s’enrichit cette année d’un nouveau temps fort : les Atlas Distribution Meetings. Ce rendez-vous rassemblera à Marrakech une soixantaine d’acteurs de la distribution venus d’Afrique, du monde arabe et d’Europe. Pendant quatre jours, les participants découvriront des films internationaux projetés dans le cadre du Festival ainsi que des œuvres arabes et africaines en postproduction sélectionnées aux Ateliers de l’Atlas. Ces rencontres visent à favoriser les échanges, stimuler les coopérations régionales et renforcer la visibilité des cinémas de la région.

Dans le même esprit, le Festival poursuivra le développement du programme professionnel Atlas Station, conçu pour le perfectionnement des compétences de jeunes producteurs marocains. Outre la nouvelle promotion de producteurs, Atlas Station accueillera en 2025 une nouvelle session dédiée à des réalisateurs marocains porteurs de courts métrages en production ou postproduction, qui bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pendant les Ateliers.

Le programme combinera des sessions de travail en groupe, des séances individuelles et des rencontres croisées avec les autres dispositifs d’Atlas Programs, favorisant ainsi la mise en réseau et le dialogue entre professionnels.

Une sélection d’une grande diversité culturelle

Les Ateliers de l’Atlas 2025 présenteront cette année :

12 projets en développement (10 fictions et 2 documentaires, dont 5 premiers longs métrages) issus de 9 pays : Angola, Burkina Faso, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Mozambique, Palestine et Tanzanie ;

(10 fictions et 2 documentaires, dont 5 premiers longs métrages) issus de : Angola, Burkina Faso, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Mozambique, Palestine et Tanzanie ; 10 films en tournage ou en postproduction (9 fictions et 1 documentaire, dont 5 premiers longs métrages) en provenance de 7 pays : Égypte, Ghana, Liban, Maroc, Palestine, République Démocratique du Congo et Yémen ;

(9 fictions et 1 documentaire, dont 5 premiers longs métrages) en provenance de : Égypte, Ghana, Liban, Maroc, Palestine, République Démocratique du Congo et Yémen ; 5 projets marocains dans la section Regards sur l’Atlas (5 fictions en développement, tous des premiers longs métrages) ;

dans la section Regards sur l’Atlas (5 fictions en développement, tous des premiers longs métrages) ; 1 film marocain en fin de montage dans la section Atlas Film Showcase, en recherche d’une avant-première en festival.

Au travers des 28 projets présentés, la sélection 2025 des Ateliers de l’Atlas mettra en avant des histoires puissantes et singulières, portées par des voix issues de cultures et de territoires multiples. Elles reflètent à la fois la diversité des cinémas arabes et africains et la profondeur des thématiques qui les traversent : les liens familiaux, le dialogue entre tradition et modernité, la quête identitaire, l’enfance blessée, l’émancipation, la réconciliation, la résilience — mais aussi la voix de territoires qui résistent, l’éveil des consciences environnementales et le besoin, toujours renouvelé, de se réinventer. Des auteurs confirmés et de nouveaux talents.

Cette nouvelle édition permettra de découvrir notamment le nouveau film des réalisateurs palestiniens Scandar Copti (lauréat de l’Étoile d’or de Marrakech 2024 avec Happy Holidays) et Maha Haj (Personal Affairs, Mediterranean Fever), ou encore l’adaptation du roman d’Augustin Sondé Coulibaly Les Dieux délinquants (1982) par le Burkinabé Boubacar Sangaré (Or de vie, Ateliers de l’Atlas 2022). Le Jordanien Amjad Al Rasheed (Inchallah a Boy, Ateliers de l’Atlas 2022, La Semaine de la Critique – Cannes 2023) présentera également son nouveau projet.

Les Ateliers de l’Atlas 2025 mettront aussi à l’honneur des cinéastes aux visions audacieuses et singulières, tels que le Tanzanien Amil Shivji (Tug of War, Toronto 2021), les Égyptiens Jad Chahine (The Call of the Brook, Cinef – Cannes 2023) et Mohammed Hammad (Withered Green, Locarno 2016), ou encore le Ghanéen Amartei Armar (Tsutsue, Compétition Courts Métrages – Cannes 2022). Du Liban, la sélection réunit Vatche Boulghourjian (Tramontane, La Semaine de la Critique – Cannes 2016), Rami Kodeih, dont le travail a été présenté à la Quinzaine des Cinéastes et au BFI London Film Festival, Mounia Akl, qui revient avec son deuxième long métrage après Costa Brava, Lebanon (Venise 2021), et la monteuse Michèle Tyan, qui signe ici son premier film de fiction.

Pour le Maroc, la sélection réunit les cinéastes Basma Rkioui (Atlas Station 2024), Zineb Wakrim (Ayyur, Cinef – Cannes 2023), Laïla Marrakchi (Marock, Rock the Casbah) et Asmae El Moudir (lauréate de l’Étoile d’or de Marrakech 2023 avec La Mère de tous les mensonges). Le réalisateur Mohamed Zineddaine dévoilera en exclusivité les premières images de sa nouvelle fiction dans la section Atlas Film Showcase. Par ailleurs, la section Regards sur l’Atlas accueillera cinq projets de longs métrages en développement, portés par les cinéastes marocains Halima Elkhatabi, Reda Lahmouid, Zahoua Raji & Ayoub Layoussifi, Shaden Safieddine Tazi et Leyna Tahiri.

Atlas Station 2025 : un tremplin pour les jeunes producteurs et réalisateurs marocains

Programme professionnel à part entière, complémentaire des Ateliers de l’Atlas, Atlas Station 2025 accompagne la jeune génération de producteurs et réalisateurs marocains.

Cette année, le programme accueillera :

7 professionnelles marocaines bénéficiant d’un accompagnement personnalisé dans le domaine de la production ;

bénéficiant d’un accompagnement personnalisé dans le domaine de la production ; 4 courts métrages marocains actuellement en postproduction, qui bénéficieront d’un accompagnement professionnel adapté à leurs besoins et à leurs perspectives de diffusion.

À travers ces initiatives, Atlas Station contribue à structurer l’écosystème du cinéma marocain, à favoriser la collaboration entre jeunes professionnels et experts internationaux, et à renforcer la présence des nouvelles générations sur la scène régionale et internationale.

LES PROJETS & LES FILMS SÉLECTIONNÉS

AUX ATELIERS DE L’ATLAS 2025

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

AKAL – Basma Rkioui (Maroc) | 1er long métrage documentaire

CHAPA 100 – Ique Langa (Mozambique) | 2e long métrage de fiction

CHENTIAN – Suha Arraf (Palestine) | 2e long métrage de fiction

A CHILDHOOD – Scandar Copti (Palestine) | 3e long métrage documentaire

LES DIEUX DÉLINQUANTS – Boubacar Sangaré (Burkina Faso) | 1er long métrage de fiction

HOLD ME (IF YOU WANT) – Mounia Akl (Liban) | 2e long métrage de fiction

LAST COW – Amil Shivji (Tanzanie) | 2e long métrage de fiction

THE MARCHES – Vatche Boulghourjian (Liban) | 2e long métrage de fiction

SIMÉON IDRISS – Zineb Wakrim (Maroc) | 1er long métrage de fiction

UNDER GREEN SKIES – Jad Chahine (Égypte) | 1er long métrage de fiction

UNDER HER EYE – Amjad Al Rasheed (Jordanie) | 2e long métrage de fiction

VANDA – Kamy Lara (Angola) | 1er long métrage de fiction

FILMS EN TOURNAGE ou EN POSTPRODUCTION

DON’T LET THE SUN GO UP ON ME – Asmae El Moudir (Maroc) | 2e long métrage documentaire

GOMA ENOUGH IS ENOUGH (GOMA TROP C’EST TROP) – Elisé Sawasawa (RDC) | 1er long métrage documentaire

GREY GLOW (LUEUR GRISE) – Michèle Tyan (Liban) | 1er long métrage de fiction

LA MÁS DULCE – Laïla Marrakchi (Maroc) | 3e long métrage de fiction

ORIENT ADAGIO (QITAR AL-SHARQ AL-BATI’) – Maha Haj (Palestine) | 3e long métrage de fiction

SAFE EXIT – Mohammed Hammad (Égypte) | 2e long métrage de fiction

THE STATION – Sara Ishaq (Yémen) | 1er long métrage de fiction

TRIP TO JERUSALEM – Michel Zarazir & Gaby Zarazir (Liban) | 1er long métrage de fiction

VAGABONDS – Amartei Armar (Ghana) | 1er long métrage de fiction

WOLVES – Rami Kodeih (Liban) | 1er long métrage de fiction

REGARDS SUR L’ATLAS

EARTH AND ASHES (TERRE ET CENDRES) – Leyna Tahiri (Maroc) | 1er long métrage de fiction

INTO THE BLUE NIGHT (VERS LA NUIT BLEUE) – Halima Elkhatabi (Maroc) | 1er long métrage de fiction

REMONTADA – Reda Lahmouid (Maroc) | 1er long métrage de fiction

THE TANJAWI (LE TANGÉROIS) – Zahoua Raji & Ayoub Layoussifi (Maroc) | 1er long métrage de fiction

TODAY, I AM 25 YEARS OLD – Shaden Safieddine Tazi (Maroc) | 1er long métrage de fiction

ATLAS FILM SHOWCASE

UNTIL DAWN (JUSQU’À L’AUBE) – Mohamed Zineddaine (Maroc) | Long métrage de fiction

LES PARTICIPANTS & COURTS MÉTRAGES EN POSTPRODUCTION

SÉLECTIONNÉS À ATLAS STATION 2025

ATLAS STATION – Professionnels marocains sélectionnés

Lamia Bengelloun

Kenza Berrada Amor

Ines Lehaire

Linda Qibaa

Zainab Rabbaa

Fadila Taha

Oumayma Zekri Ajarrai

ATLAS STATION – Courts Métrages en postproduction

BARZAKH (BARZAKH : LE MONDE INTERMÉDIAIRE) – Kenza Tazi (Maroc) | 2e court métrage de fiction

THE BRIDE OF THE RAIN (TASLIT N’OUNZAR) – Driss Ouaamar (Maroc) | 1er court métrage d’animation en production

DESERTED STREETS (RUES DÉSERTES) – Batoul Benazzou (Maroc) | 1er court métrage de fiction

MESK ELLIL – Adnane Rami (Maroc) | 3e court métrage de fiction