« Résidence Route 10 » : des villas haut de gamme à Marrakech

Sur la Route de l’Ourika, à quelques minutes seulement du cœur vibrant de Marrakech, la Résidence Route 10 s’impose comme une adresse d’exception où le raffinement s’exprime dans chaque détail.

Conçu comme un écrin de sérénité, ce domaine privé de 5 hectares rassemble 29 villas au style contemporain, pensées pour offrir une expérience résidentielle à la fois élégante, technologique et intemporelle.

Deux modèles viennent incarner cette vision :

Les Villas Safran , de plain-pied, implantées sur des terrains de 1 050 à 1 500 m² , conjuguent confort et fluidité des espaces.

, de plain-pied, implantées sur des terrains de , conjuguent confort et fluidité des espaces. Les Villas Cannelle, en R+1, bâties sur des terrains de 1 300 à 2 100 m², séduisent par leurs volumes lumineux et leurs panoramas ouverts sur les montagnes de l’Atlas.

Chaque villa a été conçue comme une œuvre d’équilibre : un double séjour avec cheminée, quatre suites spacieuses, une cuisine contemporaine entièrement équipée, et un pavillon indépendant préservant l’intimité de chacun.

Les extérieurs prolongent cette élégance avec une piscine chauffée, un jardin paysager et de vastes terrasses baignées de lumière.

Pour ses résidents, la Résidence Route 10 propose également des espaces communs premium : salle de sport, courts de padel et parc paysager, offrant des moments de bien-être et de convivialité.

Une villa témoin est dès à présent ouverte à la visite, invitant à découvrir de près l’univers exclusif et la signature d’excellence de Lamalif Immobilier.

🎥 Vidéo à découvrir :

Voir la vidéo sur Facebook

Infos pratiques

Adresse : Route de l’Ourika, Marrakech

Bureau de vente : N°24 Camp El Ghoul, Marrakech

Téléphone : +212 524 42 16 41 | +212 661 89 18 94

Site web : www.lamalifimmobilier.ma