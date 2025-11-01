Hakim Ziyech exprime sa fierté après la décision de l’ONU (VIDEO)

Hakim Ziyech a exprimé sa grande fierté et sa joie après l’adoption, par le Conseil de sécurité de l’ONU, d’une résolution historique consacrant l’Initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara.

Dans une vidéo publiée sur le site officiel du Wydad de Casablanca, l’international marocain a indiqué : « C’est un grand, un très grand jour pour nous tous. Le vote d’aujourd’hui en faveur de la cause du Sahara remplit nos cœurs de fierté et de bonheur».

Et d’ajouter : « Célébrons ensemble cet événement historique et faisons-en une journée nationale d’unité et de victoire».

Pour rappel, dans un Discours adressé vendredi soir à Son peuple fidèle, le Roi Mohammed VI a souligné que la Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU définit les principes et les fondements susceptibles de conduire à un règlement politique définitif de la question du Sahara, dans le strict respect des droits légitimes du Maroc.

« Bien que la question de notre intégrité territoriale connaisse des évolutions positives, le Maroc demeure attaché à la nécessité de parvenir à une solution qui sauve la face de toutes les parties, sans vainqueur, ni vaincu », a relevé le Souverain.

N.M.