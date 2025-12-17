Météo au Maroc: il va encore pleuvoir ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 décembre 2025 :

-Pluies et averses sur la rive méditerranéenne, l’Est du Moyen atlas et l’Oriental.

-Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

-Chutes de neige sur le Moyen atlas et les Hauts plateaux orientaux.

-Rafales de vent assez fortes sur le Sud du pays et le Sud de l’Oriental, et localement sur l’Atlas.

-Température minimale de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/13°C sur le Sud du pays et le Nord de l’Oriental et de 06/10°C partout ailleurs.

-Températures maximales en hausse ou peu changeantes.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques et localement peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Assilah.

