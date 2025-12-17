Les prix du poulet baissent après les intempéries

Les prix du poulet ont enregistré une légère baisse ce mercredi à Casablanca et dans ses environs. Le prix du kilo s’est établi autour de 12 dirhams dans les marchés de gros, une baisse qui a soulagé les consommateurs.

À ce sujet, un professionnel du secteur a indiqué à Le Site info que les prix de la volaille connaissent, depuis plusieurs semaines, un recul important, sous l’effet de plusieurs facteurs ayant contribué à la baisse des niveaux de vente. Dans les points de vente au détail, le prix du kilo varie actuellement entre 14 et 15 dirhams.

Selon le même intervenant, cette baisse s’explique principalement par l’abondance de l’offre face à un recul sensible de la demande. Il a également souligné que cette diminution des prix constitue un véritable bol d’air pour les consommateurs, après une période marquée par une hausse des tarifs.

K.Z.