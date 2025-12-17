Casablanca: réaménagement de la Fan zone d’El Hank après les intempéries (VIDEO)

Une Fan zone dédiée à la Coupe d’Afrique des Nations, installée au quartier El Hank, à Casablanca, a été endommagée à la suite des fortes rafales de vent et des précipitations enregistrées mardi dans la métropole.

Ce mercredi, les autorités se sont mobilisées pour réaménager les lieux. Les barrières ont ainsi été remises en place et les installations endommagées par les intempéries ont été remplacées. Les équipes sur place ont également assuré le nettoyage complet de la zone et l’évacuation des débris

Rappelons que les intempéries ont provoqué l’effondrement partiel de plusieurs installations de la fan zone. Celle-ci avait été aménagée dans le cadre des préparatifs de la CAN 2025, organisée au Maroc, afin d’offrir aux supporters un espace dédié pour suivre les matchs dans une ambiance festive.

Par ailleurs, la direction nationale de la météorologie avait appelé à la vigilance en raison de la persistance de conditions climatiques instables dans plusieurs régions du Royaume.

