Le Burkina Faso réitère son soutien ferme à la marocanité du Sahara

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Burkina Faso a réitéré, mercredi, son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, et salué l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution historique 2797 qui consacre le plan d’autonomie.

Cette position a été exprimée dans le Communiqué conjoint, signé au terme de la 5e Session de la Commission Mixte de Coopération maroco-burkinabè co-présidée, à Ouagadougou, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans ce Communiqué conjoint, Traoré a réitère la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara ainsi que son appui au plan d’autonomie présenté par le Royaume.

Il a également salué le consensus international croissant impulsé par le Roi Mohammed VI en faveur du Plan d’autonomie et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le chef de la diplomatie burkinabè a, en outre, noté avec grande satisfaction et salué l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

Pour sa part, et tout en saluant la valeur positive de cette décision, Bourita a réitéré les remerciements et la gratitude du gouvernement du Royaume du Maroc pour le soutien inconditionnel que le Burkina Faso a toujours apporté à ses positions au sein des organisations régionales et internationales.

Il s’est également félicité de l’ouverture par le Burkina Faso de son Consulat général à Dakhla, le 23 octobre 2020, qui s’inscrit dans la continuité de cette position historique.

Bourita a aussi exprimé l’entière solidarité du Maroc avec le Burkina Faso dans ses efforts inlassables pour lutter contre le fléau du terrorisme et de l’extrémisme violent, soulignant que le Burkina Faso trouvera toujours dans le Royaume du Maroc un partenaire sûr et fiable qui s’engage constamment à promouvoir et à soutenir ses initiatives pour la stabilité et le développement.

S.L.