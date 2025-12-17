Intempéries : des Casablancais nettoient les égouts pour faciliter l’écoulement des eaux (VIDEO)

Face aux fortes précipitations qui se sont abattues sur Casablanca, des citoyens ont pris l’initiative de nettoyer les égouts et les canalisations obstruées afin de faciliter l’écoulement des eaux de pluie et prévenir les inondations.

Comme en témoigne une vidéo de Le Site info, plusieurs individus ont pris l’initiative de dégager les bouches d’égout, envahies par des déchets et des détritus, permettant ainsi à l’eau de s’écouler normalement et d’éviter l’accumulation sur la chaussée.

Cette initiative a été largement saluée par les internautes, qui ont loué l’esprit de solidarité et de responsabilité dont ont fait preuve ces volontaires, soulignant l’importance de telles actions, notamment lors de fortes intempéries.

N.M.