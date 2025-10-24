Quel est le salaire moyen dans la fonction publique au Maroc ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le salaire mensuel net moyen servi dans la fonction publique s’élève à 10.600 dirhams en 2025, affichant une hausse globale de 43,6% au titre de la dernière décennie, selon le rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2026.

« Sous l’effet conjugué de la promotion de grade et des augmentations salariales décidées par le gouvernement au profit des fonctionnaires dans le cadre du dialogue social, une nette amélioration du salaire mensuel net moyen servi dans la fonction publique a été constatée au cours des 10 dernières années (2015-2025). En effet, ce salaire est passé de 7.381 DH en 2015 à 10.600 DH en 2025, enregistrant ainsi une augmentation globale de 43,6% au titre de cette période, soit une augmentation annuelle moyenne de 3,7% », indique ce rapport.

Par groupe d’échelles, le salaire mensuel net moyen se situe à 5.925 DH pour le personnel d’exécution classé à l’échelle 6 et assimilés, à 7.238 DH pour le personnel de maitrise classé aux échelles 7 à 9, et à 12.484 DH pour les cadres et cadres supérieurs (échelles 10 et plus).

Le rapport fait aussi savoir que la répartition par tranches de salaires indique que près de 10% des fonctionnaires civils de l’Etat perçoivent une rémunération mensuelle nette comprise entre 4.500 DH (salaire minimum) et 6.000 DH et que 38,44% bénéficient d’un salaire mensuel net inférieur ou égal à 8.000 DH.

Pour ce qui de la proportion des fonctionnaires qui perçoivent entre 6.000 DH et 14.000 DH, elle s’établie à 71,34%.

Par ailleurs, le rapport rappelle que le salaire minimum dans la fonction publique a connu au cours de ces dernières années des révisions importantes en passant de 3.000 DH en 2015 à 3.258 DH en 2020 pour atteindre 3.500 DH en 2023, 4.000 DH en 2024 et 4.500 DH en 2025, et ce, suite aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre des différentes sessions du dialogue social.