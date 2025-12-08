Maroc

Oujda : un policier décède après un accident causé par un chien errant

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 décembre 2025 - 20:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Un policier est décédé à Oujda la semaine dernière, des suites de graves blessures subies lors d’un accident de la route provoqué par un chien errant. Il avait été admis en soins intensifs à l’hôpital, où il s’est éteint trois jours plus tard.

Selon les informations obtenues par Le Site info, la victime a été impliquée dans un accident mortel après que sa moto a percuté un chien errant qui l’a surpris sur la voie publique, alors qu’il rentrait chez lui après son service, dans le quartier Lazari à Oujda.

L’incident aurait entraîné une chute violente, provoquant une blessure sévère à la tête, conduisant par la suite à son décès à l’hôpital.

Des habitants d’Oujda ont attribué la responsabilité de ce drame à la municipalité, appelant les autorités concernées à enquêter sur les circonstances de l’accident et à assumer leurs responsabilités, d’autant que la prolifération des chiens errants constitue, selon eux, une menace pour la sécurité des citoyens.



