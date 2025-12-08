Maroc
Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi.
Plus fortes hausses :
– Cash Plus (+9,98% à 219,95 DH)
– Maghreb Oxygène (+4,9% à 409 DH)
– Taqa Morocco (+4,44% à 2.350 DH)
– CDM (+3,05% à 980 DH)
– BCP (+2,47% à 285,9 DH)
Plus fortes baisses :
– Rebab Company (-5,33% à 95 DH)
– Disty Technologies (-2,7% à 350,1 DH)
– Douja Prom Addoha (-2,57% à 35,61 DH)
– Cartier Saada (-1,87% à 34,1 DH)
– Microdata (-1,83% à 752 DH)