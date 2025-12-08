Maroc

Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 décembre 2025 - 17:31
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi.

Plus fortes hausses :

– Cash Plus (+9,98% à 219,95 DH)

– Maghreb Oxygène (+4,9% à 409 DH)

– Taqa Morocco (+4,44% à 2.350 DH)

– CDM (+3,05% à 980 DH)

– BCP (+2,47% à 285,9 DH)

Plus fortes baisses :

– Rebab Company (-5,33% à 95 DH)

– Disty Technologies (-2,7% à 350,1 DH)

– Douja Prom Addoha (-2,57% à 35,61 DH)

– Cartier Saada (-1,87% à 34,1 DH)

– Microdata (-1,83% à 752 DH)



