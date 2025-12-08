Rabat : un chauffeur de taxi tué par un conducteur clandestin

Un chauffeur de taxi est décédé à Rabat après avoir été percuté par un individu qui pratiquait le transport clandestin à l’aide d’une application non reconnue. Evacué en urgence à l’hôpital, l’homme a succombé à ses blessures.

Dans un communiqué, le Syndicat Démocratique des Transports a dénoncé ce drame, affirmant que le chauffeur a été violemment percuté après un différend qui a dégénéré. «Ce type de pratiques illégales menace non seulement la sécurité des citoyens mais aussi l’équilibre d’un secteur réglementé», indique-t-on.

Le syndicat a dénoncé ce qu’il qualifie de « concurrence déloyale et pressions inadmissibles » exercées par les conducteurs clandestins qui opèrent via des applications non autorisées. Il alerte sur la prolifération de ces services parallèles, qui fragilisent la profession et exposent les usagers à des risques élevés en l’absence de contrôle technique, administratif et sécuritaire.

Face à cette situation, le syndicat appelle les autorités à intervenir de manière urgente pour mettre fin à l’expansion du transport clandestin. Il demande par ailleurs que la justice traite rapidement cette affaire et prononce des sanctions exemplaires contre l’auteur présumé des faits.

La centrale syndicale exhorte également le gouvernement à appliquer strictement la loi à l’encontre de tous les contrevenants et à suspendre immédiatement les activités des applications de transport non autorisées.

KC