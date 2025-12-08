Bab Sebta : un Marocain résidant en Espagne arrêté avec 55 kilos de drogue

Les services de sécurité et les douanes marocaines ont déjoué, lundi, au poste-frontière de Bab Sebta, une tentative de trafic de 55 kilogrammes de résine de cannabis, après l’interpellation d’un ressortissant marocain résidant en Espagne, à la suite d’un contrôle minutieux de son véhicule.

Selon les informations obtenues par Le Site info, l’opération a permis de découvrir 55 kilogrammes de drogue soigneusement dissimulés dans des compartiments d’une voiture de marque Kia, conduite par le suspect, qui tentait de les faire passer à travers le poste-frontière.

Le mis en cause a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances de l’affaire et d’identifier d’éventuelles ramifications de cette activité criminelle.

Le véhicule ainsi que la marchandise saisie ont été confisqués, dans le cadre des efforts continus de lutte contre les réseaux de trafic international de stupéfiants.