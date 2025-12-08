Le Roi institue le 9 décembre comme journée nationale de la médiation de service public

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a bien voulu donner Sa Haute Approbation pour instituer le 9 décembre de chaque année comme journée nationale de la médiation de service public.

Cette date, qui coïncide avec la création de l’Institution de Diwan Al Madhalim en 2001, est porteuse de significations symboliques et en matière des droits de l’Homme, à même de lui conférer un ancrage particulier dans la mémoire institutionnelle en gardant à l’esprit la date du Message Royal dans lequel SM le Roi Mohammed VI avait annoncé la création de Diwan Al Madhalim, tout en commémorant la date de promulgation du Dahir 1.01.298 portant création de ladite institution, indique un communiqué du Médiateur du Royaume.

Cette Décision Royale traduit la Haute Sollicitude accordée par SM le Roi, que Dieu L’assiste, aux rôles et missions de la médiation institutionnelle dans la consolidation des principes de justice et d’équité. Elle représente aussi un jalon supplémentaire dans un processus qui se poursuit pour la consécration de la culture de la médiation de service public depuis la création par SM le Roi, que Dieu Le préserve, de Diwan Al Madhalim avec la volonté du Souverain de développer ses compétences et attributions jusqu’à la constitutionnalisation de l’institution du Médiateur en tant que l’une des instances indépendantes pour la protection des droits de l’Homme et institution nationale de gouvernance contribuant à consacrer la primauté de la loi et à promouvoir les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion du service public.

Cette journée nationale sera une occasion annuelle pour mettre en avant les vertus de la médiation institutionnelle et un moment national pour engager une large réflexion publique autour des bonnes pratiques et des expertises comparées dans les domaines de la médiation. Elle offrira aussi l’opportunité pour valoriser les efforts consentis et développer les propositions et recommandations en lien avec le projet de consolidation des fondements de l’administration citoyenne, basée sur la justice et l’équité, conclut le communiqué.