CNSS: plus de 136.000 familles bénéficieront des allocations familiales

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de familles qui bénéficieront des allocations pour enfants à partir du quatrième jusqu’au sixième enfant s’élève à environ 136.745 bénéficiaires, soit 165.249 enfants issus de familles assurées comptant quatre, cinq ou six enfants ayant droit aux allocations familiales pour l’année 2024, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’accord signé le 30 avril 2022 entre le gouvernement et les centrales syndicales les plus représentatives, dans le cadre du dialogue social, visant à revoir à la hausse les allocations familiales pour le quatrième, le cinquième et le sixième enfant à 100 dirhams par mois, à condition de verser ces allocations en une seule fois avec effet rétroactif, a fait savoir Baitas en réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

La mise en œuvre de cette mesure au cours de l’année 2025 entraînera un coût estimé à environ 122 millions de dirhams, soit 1% du total des dépenses consacrées aux allocations familiales pour l’exercice 2025, a-t-il précisé, ajoutant que l’objectif est de renforcer le pouvoir d’achat des salariés du secteur privé.

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret n°2.23.715 modifiant le décret n°2.08.358 du 5 Rajab 1429 (9 juillet 2008) fixant le montant des allocations familiales accordées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Présenté par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, ce projet permettra aux salariés du secteur privé de bénéficier de cette mesure avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, à l’instar de ce qui a été appliqué au profit des fonctionnaires du secteur public.

S.L.