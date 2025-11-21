La CNSS appelle au dépôt des certificats de scolarité pour maintenir les prestations

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale informe l’ensemble de ses assurés du lancement de l’opération de contrôle de la scolarité des enfants bénéficiant des allocations familiales âgés de 12 à 21 ans, des enfants bénéficiant de la pension de survivants âgés de 16 à 21 ans, ainsi que ceux qui bénéficient de l’assurance maladie obligatoire âgés de 21 à 26 ans.

Afin de vérifier la scolarité des enfants bénéficiaires des prestations susmentionnées, la CNSS utilise un dispositif dématérialisé basé sur l’échange électronique d’informations avec les administrations et institutions partenaires concernées.

Cependant, pour certains cas où la scolarité n’a pas pu être vérifiée grâce à cet échange électronique, les parents et tuteurs sont invités à déposer les certificats de scolarité de leurs enfants dans un délai d’un mois, à travers le service « TAAWIDATY », accessible via le lien suivant :

https://taawidaty.cnss.ma/

Il est impératif de mentionner le numéro d’immatriculation sur chaque certificat déposé afin d’assurer son traitement.

Les bénéficiaires des prestations précitées sont également invités à vérifier s’ils sont concernés par cette opération, en consultant leur espace privé sur le portail/l’application « MaCNSS ».Il convient de rappeler que le non-respect du délai imparti pour le dépôt des certificats de scolarité entraînera la suspension du droit aux prestations précitées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour accompagner les assurés dans l’utilisation du service « TAAWIDATY », un guide explicatif et une vidéo tutoriel sont disponibles sur le site officiel de la CNSS www.cnss.ma, ainsi que sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le centre de relation clients au numéro suivant: 39 39.