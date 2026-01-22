Pape Thiaw sort de son silence : « J’ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l’injustice »

Au lendemain de la fin controversée de la CAN 2025, Pape Thiaw a choisi de briser le silence à travers un long message publié sur son compte Instagram.

« Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays qui m’a tout donné », écrit d’emblée Thiaw, soulignant la profondeur du lien qui l’unit à la nation qu’il représente. Reconnaissant le caractère exceptionnel du tournoi, il salue une organisation qu’il qualifie de « magnifique », tout en admettant que la fin a été « dramatique ».

Le technicien sénégalais tient toutefois à clarifier sa position face aux critiques. Selon lui, son attitude n’a jamais visé à enfreindre les règles du jeu, mais répondait à une volonté de protéger ses joueurs face à ce qu’il considère comme une injustice. « Ce que certains prendront comme une violation des règles n’est autre qu’une réaction émotionnelle face à la partialité de la situation », explique-t-il, assumant pleinement la charge émotionnelle du moment.

Dans son message, Pape Thiaw révèle également qu’après concertation, une décision collective a été prise : reprendre le match et se battre pour remporter le trophée. Une manière, selon lui, de répondre sur le terrain et d’honorer les attentes du public.

Conscient que ses propos ou ses actes aient pu heurter certaines sensibilités, l’entraîneur présente ses excuses, tout en rappelant que « l’émotion est partie intégrante du football ». Il profite de cette sortie pour remercier les autorités sénégalaises, notamment le Président de la République et la Ministre des Sports, pour les conditions mises en place, ainsi que la Fédération et les supporters, qu’il décrit comme capables de « soulever des montagnes ».