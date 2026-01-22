Alerte Météo : mer très agitée et vagues dangereuses sur l’Atlantique et la Méditerranée

Par LeSiteinfo avec MAP

Une mer agitée à forte et des vagues dangereuses sur les côtes atlantique et méditerranéenne sont attendues à partir de l’après-midi de vendredi, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Cette situation concerne les côtes atlantiques de Tanger à Agadir, où la hauteur des vagues, venant de l’ouest au nord-ouest, devrait varier entre 6 et 8 mètres, précise la DGM dans un communiqué de météorologie maritime.

Selon la même source, l’on prévoit également des vagues de 4 à 6 mètres dans le Détroit de Gibraltar, et de 3 à 5 mètres le long des côtes méditerranéennes de El Jebha à Saïdia, alors que les plus hautes vagues sont attendues le samedi 24 janvier.

Durant cette période, poursuit-t-on, un haut niveau de marée est attendu sur les côtes atlantiques, oscillant entre 3 et 3,8 mètres, surtout en début de matinée et en fin d’après-midi.

Parallèlement, des vents forts par moments venant de l’Ouest souffleront à partir de l’après-midi du vendredi, affectant les côtes atlantiques, le détroit de Gibraltar et les côtes méditerranéennes, et pourraient se prolonger jusqu’au dimanche 25 janvier 2026, ajoute le communiqué.

Ainsi, il est recommandé d’éviter toute activité maritime, de s’éloigner des plages et des digues pendant les pics de vagues pour éviter les risques d’ensevelissement ou de chute; et de surveiller les prévisions locales et suivre les instructions des autorités maritimes et locales, souligne-t-on.