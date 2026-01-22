Incendie dans un dépôt de médicaments au cœur de Derb Omar (PHOTOS)

Un important incendie s’est déclaré ce jeudi après-midi dans un entrepôt de médicaments situé à l’intersection des avenues Mohammed V et Mohammed Smiha, dans le quartier de Derb Omar à Casablanca, provoquant un vent de panique parmi les citoyens.

Selon des informations recueillies par le Site Info, les flammes ont ravagé l’entrepôt, sans que l’origine de cet incendie majeur ne soit connue pour le moment. La même source indique que les autorités locales, les services de sécurité ainsi que les éléments de la Protection civile se sont immédiatement rendus sur les lieux dès la réception de l’alerte.

Une enquête urgente a été ouverte par les services de sécurité afin d’élucider les circonstances de ce sinistre qualifié de « majeur ».