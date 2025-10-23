CNSS: adoption d’un projet de décret relatif aux allocations familiales

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.23.715 modifiant le décret n°2.08.358 du 5 Rajab 1429 (9 juillet 2008) fixant le montant des allocations familiales accordées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Présenté par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, ce projet de décret vise à concrétiser l’engagement gouvernemental contenu dans l’accord signé le 30 avril 2022 entre l’Exécutif et les centrales syndicales les plus représentatives dans le cadre du dialogue social, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En effet, cet engagement concerne l’augmentation du montant des allocations familiales pour le quatrième, le cinquième et le sixième enfant à 100 dirhams par mois, a précisé M. Baitas.

Et de souligner que cet amendement a pour objectif de permettre aux salariés du secteur privé de bénéficier de cette mesure avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, à l’instar de ce qui a été appliqué au profit des fonctionnaires du secteur public.

