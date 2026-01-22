GROHE équipe une maison familiale au sein du Village d’enfants SOS Dar Bouazza

GROHE au Maroc, nouveau partenaire de SOS Villages d’Enfants Maroc vient d’achever la rénovation des sanitaires et l’équipement d’une maison familiale au sein du Village de Dar Bouazza, dans le cadre d’un partenariat fondé sur des valeurs communes : le bien-être de l’enfant et l’amélioration durable des conditions de vie.

Le projet a consisté à transformer une maison en un foyer fonctionnel et durable, conçu pour répondre aux besoins quotidiens des enfants accueillis. Les travaux de rénovation ont été réalisés avec le soutien de l’organisation World Project, dont l’expertise opérationnelle sur le terrain a permis de traduire les objectifs du projet en résultats concrets. Une attention particulière a été portée à la création d’un espace facile à entretenir et adapté à un usage quotidien sur le long terme, afin de garantir un environnement stable dans lequel les enfants peuvent vivre, grandir et se sentir en sécurité.

« Chez GROHE, nous sommes convaincus que la qualité de vie commence à la maison », déclare Mohammed Ataya, Leader North West Africa, LIXIL IMEA. À travers ce partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc, notre objectif est d’apporter une contribution concrète et durable, en réponse à des besoins réels. Le soutien à l’équipement de cette maison reflète notre engagement en faveur d’actions porteuses de sens, axées sur la durabilité, la responsabilité et l’impact à long terme, plutôt que sur des initiatives ponctuelles ».

Le Village d’Enfants SOS Dar Bouazza compte 11 maisons familiales et accueille 68 enfants de moins de 13 ans. La maison rénovée accueillera 8 enfants dont la prise en charge dure en moyenne 20 ans, vivant avec leur mère SOS, et leur offrira un environnement familial, sécurisé et bienveillant.

« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre mission consistant à offrir aux enfants privés de protection parentale un cadre de vie favorable à leur développement », souligne Amine Demnati, Président de SOS Villages d’Enfants Maroc. Nous saluons ce nouveau partenariat avec GROHE qui soutient notre action dans une vision à long terme. »

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement plus large de GROHE en faveur du développement social et des opportunités offertes aux enfants et aux jeunes. Elle fait suite à d’autres actions locales, notamment le lancement du programme GIVE (GROHE Installer Vocational Training and Education) à l’École de la Deuxième Chance Lalla Asmae à Casablanca, visant à développer des compétences pratiques dans le secteur sanitaire.

Aux côtés d’initiatives axées sur l’éducation, la formation technique et le soutien aux communautés, GROHE au Maroc poursuit ainsi sa contribution à un impact social durable et à l’avenir des jeunes générations.