Au FITUR de Madrid, l’ONMT accélère la cadence

Pour cette édition 2026 du salon mondial du tourisme Fitur, l’Office National Marocain du Tourisme affiche une stratégie ambitieuse sur le marché ibérique. Cette ambition prend corps à travers une présence marocaine forte et structurée.

La délégation marocaine, portée par Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT, accompagné de Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, rassemble plus de 200 professionnels issus des secteurs public et privé. Elle s’exprime au sein d’un pavillon Maroc de plus de 900 m², réunissant dix régions, avec la Région du Nord et Drâa-Tafilalet mises à l’honneur, et une mobilisation conjointe de Royal Air Maroc et Air Arabia, illustrant l’alignement entre promotion, connectivité et développement territorial.

Temps fort de l’agenda touristique mondial, FITUR constitue un espace de décision stratégique pour les destinations à forte ambition. En 2024, plus de 4 millions de touristes espagnols ont visité le Maroc, une progression confirmée en 2025 avec 4,2 millions de visiteurs à fin novembre. Deuxième marché émetteur vers le Royaume, l’Espagne représente 23 % des arrivées touristiques internationales.

Cette performance s’appuie sur une stratégie d’accessibilité ambitieuse pilotée par l’ONMT. Les capacités aériennes progressent de 10 % sur la saison hiver 2025-2026. Royal Air Maroc accompagne cette montée en puissance en doublant son réseau au départ de l’Espagne avec neuf nouvelles lignes. Dès mars 2026, Madrid, Barcelone et Malaga seront reliées à Tétouan à raison de deux fréquences hebdomadaires par ville, ouvrant un nouveau cycle de développement pour le nord du Royaume.

En parallèle, l’ONMT active pleinement le levier maritime à travers un partenariat stratégique avec AML et Baleària, avec pour objectif de doubler les performances des liaisons sur le détroit de Gibraltar à l’horizon 2029.

La stratégie de l’ONMT sur le marché ibérique s’appuie également sur un travail de fond avec les prescripteurs et les acteurs de la distribution. Les partenariats renforcés avec les instances professionnelles (CEAV en Espagne et l’APAVT au Portugal) visent à inscrire durablement le Maroc dans les priorités commerciales des agences de voyages.

Ce qui a abouti à l’organisation du congrès annuel de l’APAVT à Marrakech en décembre 2026. Le Congrès andalou des agences de voyages se tiendra également en avril 2026 à Essaouira, réunissant 120 agences autour des offres Ferry-Hôtel et des nouvelles opportunités de connectivité. Des accords avec des réseaux majeurs tels que Zafiro Tours et IdeMice viennent compléter ce dispositif sur les segments Loisirs et MICE.

Avec cette approche dynamique et proactive, l’ONMT inscrit le Maroc dans une dynamique de leadership régional fondée sur la performance, la connectivité et la puissance de la prescription. Le Royaume escompte ainsi transformer sa proximité avec l’Espagne en moteur de croissance durable.