L’acteur marocain Mohamed Razin n’est plus

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 octobre 2025 - 16:55
Par LeSiteinfo avec MAP

L’acteur marocain Mohamed Razin est décédé, jeudi, à l’âge de 79 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Feu Mohamed Razin figure parmi les acteurs marocains qui ont marqué la scène artistique nationale par un parcours riche et singulier. Ayant pris part à de nombreuses œuvres théâtrales, le défunt à également marqué de son empreinte la télévision et le cinéma, où il incarnait des rôles aussi bien simples que des personnages d’une grande complexité.

Le regretté compte en effet parmi les premiers acteurs marocains à s’être illustrés au cinéma, notamment à travers sa participation au film « Al Kanfoudi » de Nabil Lahlou (1978) et à « Assarab » (Mirage) d’Ahmed Bouanani (1979).

Il a, en outre, participé aux activités de plusieurs troupes théâtrales, dont « Al Qinaa Assaghir » et la troupe du Théâtre National Mohammed V.

Feu Mohamed Razin a aussi pris part à une vingtaine de productions cinématographiques et télévisuelles étrangères tournées au Maroc, parmi lesquelles le film « Les Mille et Une Nuits » du réalisateur français Philippe de Broca et la série « La Bible ».

