Hommage et remerciements à la mémoire de feu Hadj Abdellah Nafakh Lazraq

« La famille de feu Hadj Abdellah Nafakh Lazraq, décédé le 1er novembre 2025, tient à exprimer sa profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont témoigné de leur affection, de leur soutien et de leur compassion à l’occasion de cette douloureuse épreuve.

Leurs présences, messages, appels, prières et marques de sympathie ont été pour la famille une source de réconfort et d’apaisement.

Un remerciement particulier est adressé aux familles Nafakh Lazraq, Sebti, Kabbaj, Berrada et Kadiri pour leur soutien constant, leur bienveillance et leur fidèle affection.

Puisse Dieu, dans Son infinie miséricorde, accueillir feu Hadj Abdellah Nafakh Lazraq en Son paradis éternel et accorder à tous nos défunts Son pardon et Sa clémence ».