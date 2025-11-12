Sidi Bouzid : un Américain perd la vie dans un centre commercial

Un ressortissant américain est décédé mardi dans un centre commercial à Sidi Bouzid, relevant de la province d’El Jadida, ce qui a semé la panique parmi les clients et les employés.

Selon les informations recueillies par Le Site info, la victime, qui résidait avec son épouse dans une maison louée à El Jadida, faisait tranquillement ses courses lorsqu’elle s’est effondrée soudainement.

Alertés, les éléments de la Gendarmerie royale et les autorités locales se sont rapidement rendus sur les lieux pour constater le décès et engager les procédures légales d’usage. D’après des sources concordantes, le décès serait dû à une crise cardiaque, une hypothèse qui devra être confirmée par l’autopsie ordonnée par le parquet compétent. Le corps du défunt a d’ailleurs été transféré à la morgue de l’hôpital provincial Mohammed V d’El Jadida.

