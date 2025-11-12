Maroc
A la Une

Le père d’Amir Richardson est décédé (PHOTO)

Rédaction N12 novembre 2025 - 10:10

Amir Richardson a annoncé, mardi, le décès de son père, Michael Ray Richardson, ancienne star du basket-ball aux Etats-Unis.

Sur son compte Instram, l’international marocain qui évolue dans les rangs du Stade de Reims a partagé plusieurs photos retraçant sa relation avec son père, de l’enfance jusqu’à aujourd’hui.

De son côté, les New York Knicks, club emblématique où Michael Ray Richardson a évolué dans les années 1980, ont présenté leurs sincères condoléances à la famille du défunt, saluant la mémoire d’un joueur “exceptionnel dont la disparition laisse un grand vide dans le monde du basket”.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N12 novembre 2025 - 10:10


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page