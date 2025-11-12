Le père d’Amir Richardson est décédé (PHOTO)

A la Une

Amir Richardson a annoncé, mardi, le décès de son père, Michael Ray Richardson, ancienne star du basket-ball aux Etats-Unis.

Sur son compte Instram, l’international marocain qui évolue dans les rangs du Stade de Reims a partagé plusieurs photos retraçant sa relation avec son père, de l’enfance jusqu’à aujourd’hui.

De son côté, les New York Knicks, club emblématique où Michael Ray Richardson a évolué dans les années 1980, ont présenté leurs sincères condoléances à la famille du défunt, saluant la mémoire d’un joueur “exceptionnel dont la disparition laisse un grand vide dans le monde du basket”.

N.M.