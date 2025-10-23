L’Axe Rabat–Dakar : 60 ans de coopération pour le savoir et le développement

Cette année, le Maroc et le Sénégal célèbrent le 60ᵉ anniversaire de la Convention d’Établissement, signée en 1964 et ratifiée en 1965. Cet accord fondateur a jeté les bases d’une coopération bilatérale exemplaire, devenue au fil du temps l’un des modèles les plus durables du partenariat africain.

Cette commémoration coïncide avec le cinquantenaire de la Marche Verte, symbole d’un projet national orienté vers le développement et la stabilité du Sud, et aujourd’hui porteur d’une vision africaine de la durabilité et de la souveraineté.

C’est dans ce double contexte que l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) organise, en collaboration avec le Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies, le Symposium « 60ᵉ Anniversaire de la Convention d’Établissement Maroc–Sénégal : L’Axe Rabat–Dakar, 60 ans d’un modèle de coopération panafricaine durable », le 27 octobre 2025, au Campus ASARI de l’UM6P à Laâyoune.

Au-delà de la commémoration, cette rencontre ambitionne de transformer un lien historique en levier stratégique pour le continent, en mettant en avant le rôle du savoir, de la science et de l’économie de la connaissance.

Chercheurs, décideurs, entrepreneurs et acteurs institutionnels des deux pays y débattront des nouveaux contours de la coopération Sud–Sud, de la mobilité universitaire, de la sécurité alimentaire et de l’entrepreneuriat africain — autant de domaines où la convergence maroco-sénégalaise ouvre des perspectives concrètes d’action et d’innovation.

Le symposium se conclura par l’adoption de la Déclaration de Laâyoune, cadre structurant de la coopération académique et scientifique, qui appellera à faire de l’Axe Rabat–Dakar un pôle d’intelligence collective, au service de la transformation du continent africain.