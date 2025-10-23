Renault Maroc inaugure son premier New’R Store à Casablanca (VIDEO)

Renault Maroc franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son réseau avec l’ouverture du tout premier Renault New’R Store du Royaume, opéré par Rahmouni Auto Services, concessionnaire historique de la marque. Ce concept novateur incarne la nouvelle identité commerciale de Renault, axée sur le design, le confort et l’innovation, pour offrir aux clients une expérience immersive et fluide.

Le New’R Store propose un aménagement entièrement repensé. L’espace d’exposition, plus vaste et ouvert, permet aux visiteurs de découvrir les véhicules sous tous les angles, dans un environnement moderne et accueillant. Les zones de services – réception après-vente, lounge et bureaux commerciaux – ont été disposées en périphérie, afin de faciliter les échanges tout en valorisant la zone centrale dédiée aux modèles exposés.

Ce concept s’articule autour de deux priorités majeures :

Optimiser le parcours client, en rendant la visite plus agréable et intuitive ;

Renforcer la cohérence visuelle du réseau, reflet de l’identité et des standards internationaux de la marque Renault.

« L’ouverture du New’R Store à Casablanca marque une étape clé dans la transformation de notre réseau. Elle traduit notre volonté de placer l’expérience client au cœur de notre stratégie, en offrant un environnement moderne et adapté aux attentes de nos clients marocains », souligne Mohamed Bennani, Directeur Général de Renault Maroc.

Cette première ouverture à Casablanca, sous la houlette du concessionnaire Rahmouni Auto Services, lance le déploiement progressif du concept New’R Store à travers tout le Royaume. Une accélération est prévue dès 2026, avec la généralisation de ce modèle dans l’ensemble du réseau national.

À propos de Renault

Marque historique et pionnière de la mobilité électrique en Europe, Renault s’inscrit dans une dynamique d’innovation portée par son plan stratégique Renaulution. La marque développe une gamme de véhicules toujours plus compétitifs, électrifiés et connectés, incarnant modernité et technologie.

Présente au Maroc depuis plus de 95 ans, Renault dispose du réseau commercial le plus étendu du pays, avec 92 points de vente et de service.

À propos de Rahmouni Auto Services

Créée en 2001 par Mohamed Rahmouni, la société Rahmouni Auto Services représente les marques Renault et Dacia dans la région du Grand Casablanca. Elle compte trois sites (deux à Casablanca et un à Médiouna), couvrant l’ensemble des activités de vente et de service. L’entreprise emploie plus de 110 collaborateurs.