« La Caravane de la Fibre Optique by inwi » fait escale à Casablanca (VIDEO)

Après une première étape réussie à Marrakech, « la Caravane de la Fibre Optique by inwi » a fait escale à Casablanca, le 22 octobre, sous le thème : « Accélérer la généralisation de la fibre optique dans les zones de nouvelle construction ».

Cette initiative vise à sensibiliser et à accompagner les acteurs de l’immobilier et de la construction autour de l’importance de l’intégration de la fibre optique dès la phase de conception des projets. L’objectif étant clair : bâtir des logements et infrastructures modernes, connectés et compétitifs, répondant aux attentes croissantes des citoyens et aux enjeux de l’inclusion numérique du Maroc.

En marge de cette étape, inwi a procédé à la signature de plusieurs accords stratégiques. Un partenariat a été conclu avec Kaspet Group afin de généraliser l’intégration de la fibre optique respectivement dans leurs futurs projets immobiliers. Un autre accord a été signé avec le Conseil National Régional de l’Ordre des Architectes du Centre (CROAC), portant sur la formation des architectes aux bonnes pratiques de déploiement de la fibre optique, ainsi qu’à l’importance de son intégration dès la phase de conception des projets.

À travers ces initiatives, inwi confirme son rôle de partenaire stratégique de l’écosystème BTP, en mettant son expertise et l’accompagnement de ses équipes techniques au service d’une connectivité optimale et durable.

À travers « la Caravane de la Fibre Optique », inwi réaffirme son engagement à démocratiser l’accès à l’Internet Très Haut Débit et à accompagner la modernisation du cadre bâti au Maroc. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision d’un pays plus connecté, où la fibre est devenue un levier de compétitivité pour l’économie nationale et un facteur clé d’attractivité pour les nouvelles générations d’acquéreurs.

La caravane se poursuivra avec d’autres escales, notamment à Tanger, afin de continuer à fédérer l’ensemble des acteurs autour de la généralisation de la fibre optique et de la construction des villes intelligentes de demain.