La FMPS lance le label “Équipementier Sportif 2025”

Le Maroc poursuit à un rythme soutenu le développement de ses infrastructures sportives, qu’elles soient publiques ou privées.

Cette dynamique, nourrie par la préparation de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, s’accompagne aujourd’hui d’une nouvelle initiative portée par la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS). Il s’agit du lancement du label « Équipementier Sportif », destiné à mettre en avant les entreprises marocaines spécialisées dans l’aménagement et l’installation d’équipements sportifs.

Imaginé et piloté par la commission « Infrastructures et Équipements Sportifs » de la FMPS, ce label se veut à la fois un gage de confiance pour les maîtres d’ouvrage et les utilisateurs, et une reconnaissance de l’expertise des acteurs marocains du secteur. Il marque la volonté de la fédération d’encourager les bonnes pratiques, d’élever les standards de qualité et de renforcer la crédibilité des entreprises locales sur un marché en pleine structuration.

L’appel à candidatures, ouvert du 20 octobre au 21 novembre 2025 sur le site officiel de la FMPS ( www.fmpsport.ma ), s’adresse à toutes les sociétés marocaines opérant dans les domaines du revêtement de sol, du matériel de fitness, de l’équipement sportif ou encore des piscines. Les entreprises sélectionnées rejoindront la première promotion d’équipementiers labellisés, dont la certification sera valable jusqu’au 31 décembre 2026.

Les candidatures seront examinées par un jury indépendant, sur la base d’un ensemble de critères englobant la conformité administrative et fiscale, la qualité technique, la gestion des ressources humaines et la stratégie de communication. Les lauréats seront révélés lors d’une cérémonie officielle prévue le 18 décembre 2025, dans le cadre du salon Africa Sports Expo.

Pour Mehdi Sekkouri Alaoui, président de la FMPS, cette initiative témoigne de la volonté de la fédération de consolider le rôle du sport dans la vie économique et sociale du pays. « À travers ce label, nous réaffirmons notre volonté de garantir à tous les citoyens marocains un accès à des infrastructures sportives de qualité, conçues pour favoriser la pratique dans des conditions optimales. Ce dispositif vise également à accompagner les maîtres d’ouvrage publics et privés dans leurs processus de sélection et de choix des meilleurs aménageurs, en établissant des standards exigeants d’excellence, de durabilité et d’innovation.» déclare-t-il.

De son côté, Walid Saber El Idrissi, président de la commission « Infrastructures et Équipements Sportifs », insiste sur la nécessité de valoriser les véritables professionnels du terrain. « Il est primordial de mettre en avant les sociétés spécialisées et compétentes. L’expérience prouve que la concurrence indirecte, souvent basée sur des stratégies de prix agressives, nuit à la qualité globale et s’éloigne des standards attendus par le marché, » rappelle-t-il.

A noter que ce label s’inscrit dans une démarche plus large de montée en compétence et de reconnaissance du tissu entrepreneurial marocain actif dans le sport. En encourageant l’excellence, la transparence et la spécialisation, la FMPS entend faire du secteur des équipements sportifs un véritable levier de développement durable, au service d’une économie plus compétitive et d’une société plus active.