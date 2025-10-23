« Intra Muros » d’Alexis Michalik : ultime représentation au Maroc le 20 novembre

Après avoir conquis le public marocain lors de deux représentations sold out à Casablanca et Rabat, « Intra Muros », la pièce bouleversante d’Alexis Michalik, revient une ultime fois sur scène pour une dernière représentation au Maroc, le 20 novembre 2025 à 20h30 au Studio des Arts Vivants de Casablanca.

Produite par Tendansia, cette œuvre magistrale signée du dramaturge français couronné de cinq Molières, dont “Meilleur Metteur en Scène” promet une soirée de théâtre d’une intensité rare, où émotion, humour et humanité se mêlent avec brio.

UNE ŒUVRE POIGNANTE SIGNÉE D’UN MAÎTRE DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Créée et mise en scène par Alexis Michalik, figure incontournable du théâtre français contemporain, « Intra Muros » explore la fragilité des âmes, la culpabilité et la puissance du pardon. Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale.

Il espère une forte affluence, mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique. Aux côtés d’une ancienne actrice – son ex-femme – et d’une assistante sociale inexpérimentée, Richard décide malgré tout de donner son cours. Ce qui devait n’être qu’un atelier ordinaire devient une expérience bouleversante où les frontières entre fiction et réalité s’effacent.

UNE IMMERSION OÙ SE MÊLENT HUMOUR, ÉMOTION ET VÉRITÉ HUMAINE

Portée par une mise en scène inventive, des transitions d’une fluidité cinématographique et une musique jouée en live, la pièce transporte le spectateur à travers les murs visibles et invisibles de chacun.

Cinq comédiens y incarnent plusieurs rôles avec une justesse saisissante, révélant la profondeur psychologique et la tendresse du texte. En mêlant rires et larmes, « Intra Muros » dévoile la beauté tragique de l’être humain face à la solitude, au regret et à la rédemption.

UN TRIOMPHE AU MAROC AVANT UN DERNIER SALUT

Après avoir rassemblé plus de 1 000 spectateurs lors de ses représentations de janvier 2025, « Intra Muros » s’impose comme l’un des plus grands succès théâtraux récents sur la scène marocaine. Cette ultime date au Studio des Arts Vivants marquera la fin d’une aventure artistique et humaine saluée unanimement par la critique et le public.

Ne manquez pas cette dernière chance d’assister à l’un des spectacles les plus applaudis de la scène contemporaine française, avant qu’il ne s’éteigne définitivement des planches marocaines.