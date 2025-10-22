Météo Maroc: temps nuageux ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 23 octobre 2025:

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est et les plaines de Tadla et Rhamna.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre entre Nouaceur et Safi.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/26°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

