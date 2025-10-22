Maroc: la date du début du mois de Joumada I est connue

Par LeSiteinfo avec MAP

Le 1er Joumada I de l’an 1447 de l’Hégire correspondra au vendredi 24 octobre 2025, a annoncé mercredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois de Joumada I ce mercredi 29 Rabii II 1447 de l’Hégire, correspondant au 22 octobre 2025, après le coucher du soleil, précisant avoir contacté les délégués des Affaires islamiques et les unités des Forces armées royales qui lui ont confirmé la non-observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Joumada I.

Ainsi, le mois de Rabii II aura compté 30 jours et le 1er Joumada I correspondra au vendredi 24 octobre 2025, précise la même source.

S.L.