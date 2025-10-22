Sahara marocain: Guterres recommande la prorogation du mandat de la MINURSO

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, vient de rendre public son rapport annuel sur le Sahara Marocain, dans lequel il recommande au Conseil de sécurité de proroger d’une année le mandat de la MINURSO, jusqu’au 31 octobre 2026.

A l’instar des années précédentes, ce rapport publié officiellement, mercredi, sur le site web de l’ONU, aborde les récents développements qu’a connus la question du Sahara Marocain, aussi bien sur le terrain qu’au niveau international. Il donne un aperçu sur l’évolution du Processus politique depuis octobre dernier jusqu’à septembre 2025.

En outre, il évoque les aspects sécuritaires en relation avec l’action de la MINURSO, notamment, en ce qui concerne ses activités civiles et les défis que rencontre la mise en œuvre de son mandat.

Par ailleurs, ce rapport annuel relève la question des droits de l’Homme, en soulignant les efforts du Maroc dans la promotion et la protection des droits de l’Homme au Sahara Marocain, ainsi que les violations des droits et des libertés fondamentaux dans les camps de Tindouf.

En conclusion, le rapport recommande notamment la prorogation du mandat de la MINURSO pour une durée de 12 mois.

Le Conseil de sécurité se réunira, à la fin du mois d’octobre 2025, pour adopter la nouvelle résolution sur le Sahara Marocain, qui sera présentée par le porte-plume, les Etats-Unis.

S.L