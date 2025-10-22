Décès de Abdelkader Moutaâ: les condoléances du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’acteur feu Abdelkader Moutaâ.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec vive émotion et profonde affliction la nouvelle du décès de l’acteur Abdelkader Moutaâ que Dieu l’agrée en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime Ses sincères condoléances et Ses vifs sentiments de compassion à l’ensemble des membres de la famille du défunt, à ses proches et à sa famille artistique nationale qui a perdu l’un de ses figures pionnières ayant marqué de son empreinte, à travers un parcours riche de plusieurs décennies, les scènes théâtrale, télévisuelle et cinématographique marocaines, forçant admiration et estime de son large public.

Tout en disant partager les sentiments de tristesse suite à cette perte, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Très Haut d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir dans Son vaste paradis et d’accorder à la famille du défunt patience et réconfort.

« Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde ; et ceux-là sont les biens guidés », véridique est la parole de Dieu.

S.L