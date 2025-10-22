Dispositif exceptionnel à Rabat pour l’accueil des Lionceaux (VIDEO)

La sélection nationale U20, championne de la Coupe du monde de cette catégorie, organisée au Chili, se verra réserver, ce mercredi, un accueil digne des héros de cet exploit sportif historique inédit.

Dans un communiqué, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie indique que dans ce cadre, le Roi Mohammed VI recevra les membres de l’équipe nationale au Palais Royal de Rabat, avant qu’un accueil populaire ne leur soit réservé juste après leur sortie du Palais Royal, vers 18H30, en passant par Bab Essoufara puis l’Avenue Mohammed V.

La ville de Rabat s’est ainsi parée de ses plus belles couleurs pour accueillir comme il se doit les Lionceaux de l’Atlas, auteurs d’un exploit historique au Chili. Depuis les premières heures de la journée, une atmosphère de fête règne dans la capitale. Des barrières ont été installées de Bab Essoufara jusqu’à l’Avenue Mohammed V, pour encadrer le public et permettre le bon déroulement du passage.

Les drapeaux rouges flottent tandis que des chants patriotiques résonnent dans les rues. De nombreuses familles, venues parfois de villes voisines, se sont rassemblées avec des banderoles, des maillots de l’équipe nationale et des portraits des jeunes champions.

