L’UM6P organise la 3ème édition de l’International Campus of Excellence Africa

L’Université Mohammed VI Polytechnique a organisé le 7 novembre 2025 la troisième édition de l’International Campus of Excellence Africa.

Une journée d’échanges et de réflexion qui a réuni au campus de l’université à Benguerir des scientifiques de renom, des dirigeants, des étudiants et des personnalités venues de plusieurs continents autour de la question : comment former une génération africaine capable de penser et d’agir dans un monde en transformation rapide.

Cette édition a exploré les liens entre connaissance, innovation et responsabilité sociale. Les discussions ont porté sur la manière dont la science et la technologie peuvent renforcer les capacités du continent en tant que leviers d’autonomie intellectuelle et économique.

L’invité de marque de cette édition, Marsha Ivins, ancienne astronaute de la NASA, a partagé une réflexion inspirante sur la valeur de la curiosité et de l’exploration. À travers son parcours au sein du programme spatial américain, elle a illustré comment la passion de comprendre, la rigueur scientifique et l’audace de l’inconnu façonnent les grandes avancées humaines. Son témoignage a traduit de manière concrète ce que signifie penser au-delà des limites connues, invitant les jeunes Africains à imaginer, expérimenter et construire des trajectoires nouvelles pour le continent, en s’inspirant d’une vision large et audacieuse.

Le Professeur Hisham El-Sherif, une des figures emblématiques de la transformation numérique et de la gouvernance de la connaissance au Moyen-Orient, a insisté, pour sa part, sur l’urgence d’accélérer la transition vers une économie africaine fondée sur le savoir. Son intervention a souligné l’importance de passer de la vision à l’action, en mobilisant des ressources locales et internationales pour créer un écosystème africain du savoir où l’innovation et la créativité deviennent des leviers de développement concret et durable. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer cette transformation, en misant sur la curiosité, l’audace et l’engagement des jeunes chercheurs africains, pour qu’ils deviennent les architectes du futur du continent.

L’événement s’est articulé autour de trois sessions plénières et panels thématiques, explorant un large spectre de sujets : l’intelligence artificielle appliquée à la santé, la durabilité des systèmes agricoles, le développement des talents scientifiques, l’économie de la connaissance et les nouvelles formes de leadership dans la recherche. Ces échanges ont permis de croiser des perspectives venues de la recherche, de l’industrie et des politiques publiques, confirmant le rôle du Campus of Excellence Africa comme espace de rencontre entre savoirs pratiques et réflexions.

« Notre objectif est de redonner au savoir sa fonction première : relier les citoyens, les disciplines, les réalités. Si on a souvent parlé de l’Afrique comme un sujet à étudier, il est important de la reconnaître comme un espace qui produit du sens, des méthodes et des modèles. « Campus of Excellence » existe pour encourager cette autonomie intellectuelle. C’est un lieu où la connaissance se construit, se partage et s’éprouve dans le réel, » a déclaré Khalid Baddou, Chair du International Campus of Excellence Africa et Directeur des Affaires Institutionnelles de l’UM6P.

Cette troisième édition s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes, qui avaient déjà rassemblé à Benguerir des lauréats du Prix Nobel, des dirigeants économiques et politiques, des entrepreneurs et des chercheurs. L’esprit reste le même, celui de créer un espace de confiance où les jeunes chercheurs africains dialoguent avec les grands esprits de leur temps. En ce sens, chaque édition élargit un peu plus le cercle de réflexion et d’action qui relie l’université aux autres pôles du savoir mondial.

L’événement prolonge une initiative mondiale soutenue depuis 2005 par plus de 50 lauréats du Prix Nobel, 12 anciens chefs d’État et de gouvernement, 9 astronautes, 6 chefs étoilés Michelin et 1.200 industriels, provenant de 52 pays de tous les continents. Ce croisement entre les générations, les disciplines, les régions du monde et les expériences est au cœur du projet de l’UM6P.

