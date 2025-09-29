LG lance au Maroc son nouvel aspirateur CordZero : autonomie, puissance et hygiène renforcée

LG Electronics a présenté au Maroc la nouvelle génération de son aspirateur balai sans fil CordZero, conçu pour répondre aux besoins des foyers marocains confrontés à la poussière, aux allergènes et au manque de temps.

Parmi ses innovations phares, le CordZero intègre une double batterie offrant jusqu’à 120 minutes d’autonomie, une technologie Kompressor qui compresse la poussière pour maximiser la capacité de stockage, ainsi qu’une station All-In-One qui vide automatiquement le bac à poussière tout en assurant une filtration antibactérienne par lumière UV.

Avec son moteur Smart Inverter développant 200 airwatts de puissance d’aspiration, l’appareil élimine efficacement les particules fines sur tous types de surfaces. Il est livré avec plusieurs accessoires, dont une brosse motorisée hydro nettoyante qui aspire et essuie simultanément les sols durs.

En intégrant cette nouvelle génération d’aspirateurs au marché marocain, LG souhaite offrir un équipement polyvalent, hygiénique et pratique, répondant à la fois aux défis du ménage moderne et aux préoccupations de santé liées à la qualité de l’air intérieur.