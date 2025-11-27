LG Electronics remporte plusieurs CES® 2026 Innovation Awards

LG Electronics (LG) a été récompensée par de nombreux CES® 2026 Innovation Awards, dont deux distinctions « Best of Innovation », confirmant ainsi son leadership dans les solutions Smart Life de nouvelle génération et l’excellence de ses technologies d’affichage.

Remis chaque année par la Consumer Technology Association (CTA) avant le CES – le plus grand salon mondial de l’électronique grand public et des technologies de l’information – les Innovation Awards récompensent les produits et services innovants qui façonnent l’avenir de la technologie et du design.

Les distinctions récentes de LG couvrent plusieurs catégories de produits, ses téléviseurs et moniteurs OLED obtenant à eux seuls cinq Innovation Awards dans les domaines Imagerie, Gaming & eSports et Matériel informatique et composants. À la tête de cette sélection figure le LG SIGNATURE OLED T, qui a reçu le Best of Innovation Award dans la catégorie Imagerie. Cette distinction souligne la domination de LG dans la technologie OLED et son engagement à offrir de nouvelles expériences et valeurs aux utilisateurs.

Les honneurs 2026 marquent la quatrième année consécutive qu’un téléviseur OLED LG décroche un Best of Innovation Award. Cette série de succès succède à plusieurs modèles précédemment primés : le LG OLED evo doté de la nouvelle technologie Brightness Enhancement (2025), le premier téléviseur OLED sans fil de LG (2024) et le téléviseur de gaming pliable LG OLED Flex (2023). Pour 2026, le LG SIGNATURE OLED T, premier téléviseur véritablement sans fil et transparent au monde, perpétue cette tradition d’innovation au sommet de l’industrie télévisuelle.

Le LG SIGNATURE OLED T redéfinit l’expérience visuelle grâce à son écran OLED transparent de 77 pouces, sa résolution ultra-précise 4K (3 840 × 2 160) et sa technologie de transmission audio-vidéo sans fil. Alliant un design audacieux à des performances inégalées, il établit une nouvelle référence en matière de design immersif. Le mois dernier, le OLED T a attiré l’attention internationale lors du APEC CEO Summit Korea 2025 à Gyeongju, où LG a créé un lustre médiatique cinétique utilisant 28 unités du téléviseur transparent — une démonstration spectaculaire de la vision de LG pour l’avenir de l’affichage.

La plateforme webOS de LG, pilier stratégique de l’activité de services basée sur les plateformes, a obtenu cette année deux Innovation Awards, dans les catégories Intelligence Artificielle et Cybersécurité. webOS est désormais distinguée pour la deuxième année consécutive dans la catégorie Cybersécurité, renforçant sa réputation de plateforme de divertissement à la fois intelligente et sécurisée.

Dans la catégorie « Appareils électroménagers », la nouvelle station d’accueil encastrée pour aspirateur robot de LG a reçu un Innovation Award pour son design ingénieux et ses fonctionnalités avancées. Discrète lorsqu’elle n’est pas utilisée, la station peut être installée dans des espaces peu exploités, tels que sous un évier ou derrière une porte. Elle intègre le premier système de nettoyage à la vapeur appliqué à la fois au robot et à la station, offrant un niveau inédit de performance et d’hygiène.

Parmi les autres produits LG récompensés figurent :

Un téléviseur LCD premium avec technologie Micro RGB ;

Le LG StanbyME 2, écran portable nouvelle génération pour le lifestyle ;

Le moniteur professionnel LG UltraFine evo 6K, le premier écran au monde compatible à la fois avec la résolution 6K (6 144 × 3 456) et l’interface Thunderbolt™ 5.

La liste complète et les détails des produits primés par LG seront dévoilés lors du CES 2026 à Las Vegas, le 6 janvier 2026.

