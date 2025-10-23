Sport
Yassir Zabiri s’exprime sur la nature de sa relation avec Farah El Khalifi (VIDEO)

Rédaction N23 octobre 2025 - 20:54

Yassir Zabiri a contribué au sacre des Lionceaux de l’Atlas en Coupe du monde U20 en marquant un doublé face à l’Argentine lors de la finale.

Si l’attaquant a fait la une de l’actualité de par ses performances exceptionnelles, il a également fait parler de lui en apparaissant proche d’une jeune influenceuse marocaine nommée Farah El Khalifi. La jeune femme s’est d’ailleurs envolée pour le Chili pour assister à la finale.

Les internautes se sont ainsi rapidement interrogés sur la nature de la relation entre les deux, ce qui a alimenté de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

Invité du journal TV sur 2M, Yasser Zabiri a fait le point sur sa relation avec Farah. Interrogé par la journaliste Sanaa Rahimi, il a confirmé qu’il était fiancé et qu’il prévoyait de se marier prochainement.

N.M.

 

 

 


