Manifestations à El Jadida: prison ferme pour un individu pour incitation à la violence

Le tribunal de première instance d’El Jadida a condamné le jeune homme apparu dans une vidéo menaçant les institutions de l’État de représailles, dans le contexte des manifestations Gen Z, à dix mois de prison ferme.

Le procureur du Roi près le tribunal correctionnel d’El Jadida avait, auparavant, ordonné le placement en détention provisoire du mis en cause. Celui-ci était apparu dans une vidéo adressant des menaces directes, promettant de recourir à la violence si les revendications des manifestants n’étaient pas satisfaits dans un délai d’un mois.

Ses déclarations avaient suscité une vive indignation sur la Toile en raison de leur caractère violent et de leur incitation explicite à porter atteinte à la sécurité.

H.M