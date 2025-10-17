Casablanca-Settat: le Wali de la région appose son visa sur le budget 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, a apposé son visa sur le budget de la région pour l’année 2026, d’un montant global de près de 1,5 milliard de dirhams.

Dans un communiqué, la région indique que le Wali de Casablanca-Settat a apposé son visa sur le budget 2026, conformément aux dispositions de la loi organique n°111.14 relative aux régions.

Selon la même source, une enveloppe de plus de 1,3 milliard de dirhams est dédiée à l’investissement dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment les infrastructures, la mobilité, la formation, l’emploi, l’environnement, la préservation des ressources hydriques, ainsi que les services de santé, d’éducation et de sport, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement régional 2022–2027.

Pour ce qui est du budget de fonctionnement pour l’année 2026, il a enregistré une baisse de 11% par rapport à celui de 2025, note le communiqué. Ce budget inclut les dépenses de l’administration générale de la région et de l’Agence régionale d’exécution des projets, en plus du remboursement des intérêts des dettes antérieures, conformément à la politique de rationalisation des dépenses et de renforcement de l’efficacité de la gestion financière.

Le budget 2026 de la région Casablanca-Settat s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations Royales visant à promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, à accélérer le rythme du développement intégré et durable et à réduire les disparités territoriales et sociales.

Il convient de rappeler que le Conseil de la région Casablanca-Settat avait approuvé ce budget lors de sa session ordinaire tenue le 6 octobre 2025.

S.L.