Maroc

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Rédaction M14 octobre 2025 - 13:00

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de ce mardi.

Plus fortes baisses :

– Minière Touissit (-4,22% à 2.545 DH),

– Vicenne (-3,89% à 445 DH),

– Akdital (-3,8% à 1.241 DH),

– Stroc Industrie (-3,56% à 253,65 DH),

– LafargeHolcim Maroc (-2,96% à 1.805 DH).

Plus fortes hausses :

– SMI (+5,26% à 2.700 DH),

– BMCI (+4,89% à 574,8 DH),

– Eqdom (+4,17% à 1.250 DH),

– Disty Technologies (+2,05% à 398 DH),

– Risma (+1,94% à 414,95 DH).


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Rédaction M14 octobre 2025 - 13:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page