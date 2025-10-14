Maroc
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de ce mardi.
Plus fortes baisses :
– Minière Touissit (-4,22% à 2.545 DH),
– Vicenne (-3,89% à 445 DH),
– Akdital (-3,8% à 1.241 DH),
– Stroc Industrie (-3,56% à 253,65 DH),
– LafargeHolcim Maroc (-2,96% à 1.805 DH).
Plus fortes hausses :
– SMI (+5,26% à 2.700 DH),
– BMCI (+4,89% à 574,8 DH),
– Eqdom (+4,17% à 1.250 DH),
– Disty Technologies (+2,05% à 398 DH),
– Risma (+1,94% à 414,95 DH).