La Bourse de Casablanca débute dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges dans le vert mercredi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,16% à 18.379,94 points (pts).

Peu après l’ouverture, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,19% à 1.498,1 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,26% à 1.244,57 pts. De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’appréciait de 0,31% à 1.792,61 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,46%.