Tanger : une mère et son fils périssent dans un terrible accident

Une mère de famille et son fils ont perdu la vie jeudi dans un terrible accident de la route survenu à Tanger, dans le quartier Al Aouama.

Selon les informations recueillies par Le Site info, l’accident a été causé par une collision entre un poids lourd et une moto, conduite par le jeune homme.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

N.M.