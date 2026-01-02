Intempéries : Suspension des cours vendredi et samedi à Essaouira

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Essaouira a annoncé la suspension provisoire des cours, à titre préventif et exceptionnel, vendredi et samedi, dans l’ensemble des établissements scolaires de la province, en raison des conditions météorologiques défavorables.

Cette décision fait suite au dernier bulletin d’alerte émis par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) et s’inscrit dans le cadre des mesures visant à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs, indique la Direction provinciale dans un communiqué.

Et de préciser que cette mesure a été prise en application des recommandations de la Cellule provinciale de veille, et ce, en étroite coordination avec les autorités locales et l’ensemble des parties prenantes.

Pour rappel, la DGM a fait savoir dans bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge que de fortes pluies principalement sur les reliefs (80 à 120 mm) sont prévues, de vendredi à 17h à samedi à 18h, dans les provinces d’Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira.