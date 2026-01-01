Nouvel An : le Roi échange des messages de félicitations avec plusieurs Chefs d’État

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’occasion de l’avènement du Nouvel An 2026, le Roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux Chefs d’État et de gouvernement de pays frères et amis, leur exprimant Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bien-être et de prospérité.

Par la même occasion, le Roi a reçu des cartes et des messages de félicitations des dirigeants de ces pays ainsi que de Hautes personnalités internationales, présentant au Souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite du Roi.

Il s’agit, à ce jour, de :

– Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis;

– Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, Vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubaï;

-Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Vice-Président du Conseil des ministres et Chef du Cabinet présidentiel;

– le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, et la Reine Rania Al Abdallah;

– Haitham Ben Tarek, Sultan d’Oman;

– Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït;

– le Roi Felipe VI, Souverain d’Espagne, et la Reine Letizia;

– le Roi Frédérik X, Souverain du Royaume de Danemark;

– Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine;

– Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie;

– Lee Jae-Myung, Président de la République de Corée;

– Serdar Berdimuhamedow, Président de la République de Turkménistan;

– Kassem-Jomart Tokayev, Président de la République de Kazakhstan;

– Alexandre Loukachenko, Président de la République de Biélorussie;

– Daniel Noboa Azin, Président de la République d’Équateur;

– Othman Ghazali, Président de la République de l’Union des Comores;

– Ismail Omar Guelleh, Président de la République de Djbouti;

– Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone;

– Sergio Mattarella, Président de la République d’Italie;

– Alar Karis, Président de la République d’Estonie;

– Tamás Sulyok, Président de la République de Hongrie;

– Viktor Orbán, Premier ministre de la République de Hongrie;

– Sanae Takaichi, Première ministre du Japon.

