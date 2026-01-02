Maroc : les prix des légumes flambent

Depuis plusieurs semaines, les prix des légumes ont connu une hausse spectaculaire dans la majorité des villes marocaines, et ce malgré les précipitations qu’a connues le pays.

Plusieurs citoyens marocains ont affirmé, dans des déclarations recueillies par le Site Info, que l’ensemble des légumes a vu ses prix fortement augmenter, au point que certains produits dépassent désormais les 15 dirhams le kilogramme, notamment les petits pois et les haricots verts.

Cette flambée des prix a suscité une vague de colère parmi les consommateurs, habitués à une baisse des prix des fruits et légumes durant la saison hivernale, période généralement marquée par l’abondance de la production grâce aux pluies.

De son côté, un professionnel du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca a assuré que tous les légumes sont largement disponibles sur les marchés, à l’exception de certains produits affectés par les dernières précipitations, ce qui a entraîné une baisse de la production et une hausse des prix, notamment pour la tomate.

Dans une déclaration au Site Info, le professionnel a précisé que la pomme de terre est disponible au marché de gros de Casablanca à des prix variant entre 3 et 4 dirhams le kilogramme, tandis que l’oignon vert se vend entre 4 et 5 dirhams, et la carotte entre 5 et 6,5 dirhams, selon la qualité du produit.

Il a ajouté que les autres légumes affichent des prix au marché de gros compris entre 3 et 5 dirhams pour la tomate, et entre 5 et 6,5 dirhams pour le poivron, l’aubergine et le concombre.