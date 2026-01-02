Intempéries : arrêt des cours vendredi soir et samedi à Inezgane Ait Melloul

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Éducation préscolaire et des Sports d’Inezgane Ait Melloul a annoncé la suspension provisoire des cours, vendredi soir et samedi, dans l’ensemble des établissements d’enseignement publics et privés de la préfecture.

Cette décision fait suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie mettant en garde contre des perturbations météorologiques caractérisées par d’importantes précipitations accompagnées de vents violents, qui devraient affecter plusieurs zones de la région de Souss-Massa, dont la préfecture d’Inezgane Ait Melloul.

Un communiqué de la Direction provinciale précise que cette mesure s’inscrit dans le cadre des actions préventives visant à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs.