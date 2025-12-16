Météo: suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic maritime entre le port espagnol de Tarifa et celui de Tanger a été suspendu mardi en raison de conditions météorologiques défavorables affectant le détroit de Gibraltar, ont annoncé les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Selon la même source, des retards sont également à prévoir pour les liaisons maritimes entre Algésiras et Tanger Med.

L’Agence météorologique nationale espagnole (Aemet) annonce des pluies et des orages dans la province de Cadix au cours de la journée.

De même, cinq communautés, dont trois sur le littoral méditerranéen et deux autres dans le nord de la péninsule, sont placées mardi en vigilance jaune en raison de fortes pluies.

S.L.